OL : Laurent Blanc reparle du mercato défensif

Satisfait de la prestation globale de ces joueurs, Laurent Blanc a profité de sa défense expérimentale pour reparler mercato au coin d'une phrase. L’entraîneur de l’OL aimerait avoir plus de solutions défensives.

Au moment de l’annonce du groupe retenu pour le déplacement à Brest, la colonne concernant les défenseurs était presque vide de noms. Avec seulement cinq joueurs disponibles dont un seul latéral de métier (Kumbedi), Laurent Blanc a dû bricoler dans le Finistère. Il a aligné Damien Da Silva comme latéral gauche et l’expérimentation a heureusement été couronnée de succès, ce qui ne veut pas dire qu'elle est pérenne loin sans faux. En attendant de savoir si Henrique pourrait faire son retour contre Clermont, le secteur défensif reste un vrai chantier.

Si les blessures sont le quotidien de chaque club, avoir des ressources supplémentaires ne seraient pas de trop et Laurent Blanc en a remis une couche après le match. "Dans le domaine défensif, il y a un peu plus de choses à redire et à travailler... Cela confirme aussi ce que je pense : dans cet effectif, offensivement, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. J'aimerais en avoir autant au milieu et derrière... Donc c'est comme ça, chaque équipe a ses problèmes etc. On est là aussi pour améliorer le groupe. C'est tout un travail qui va être fait sans problème."

A trois jours de l’ouverture officielle du marché des transferts, Blanc a forcément envoyé un nouveau message sur la composition de son effectif. Sa direction est prévenue depuis un moment. Il faudra désormais voir si ces renforts arriveront rapidement.