Dominé par la vitesse de l’OL notamment en première période, Brest a tenté de jouer pour revenir au score. Néanmoins, Julien Lachuer estime que le fossé était trop grand mercredi soir.

Avant la trêve, l’OL et Brest affichaient la même dynamique. Sept points sur 15 possibles depuis l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Dans le Finistère, ils sont trois à occuper le rôle bien que Julien Lachuer soit celui qui joue les représentants médiatiques. A l’avant-veille de la rencontre, il avait annoncé vouloir "opposer un collectif à des individualités", l’unique façon pour Brest de signer une performance à domicile. Malheureusement pour les Brestois, le jeu lyonnais s’est enfin mis en place à Francis-Le-Blé notamment en première période pour décrocher une victoire (2-4) importante.

"Si on avait des doutes sur le fait que Lyon était une bonne équipe avec de bons joueurs, on en a moins ce (mercredi) soir... Le deuxième et le troisième but sont arrivés rapidement, a regretté Julien Lachuer en conférence de presse. On a la chance d'égaliser grâce à Mathias Pereira Lage avec ce beau coup-franc. On savait que Lyon pouvait poser des problèmes, mais on était là pour en poser aussi, notamment dans la récupération. Il nous a manqué l'agressivité dans le duel, le un-contre-un, surtout face à des joueurs de talent. Cela a été trop dur pour nous mais ce n'est qu'un match."

Pourtant le match aurait pu connaitre un tout autre scénario si Steve Mounié (24e) et Mathias Pereira Lage (29e) avaient fait preuve de plus d’efficacité face à Anthony Lopes sur deux frappes passées juste à côté. Désormais relégable, le Stade Brestois affrontera un autre gros morceau avec l’AS Monaco durant le week-end.