OL : Brest veut "opposer un collectif à des individualités"

Franck Honorat et Satriano (Brest) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Premier club non-relégable, Brest veut poursuivre sa remontée avec ce premier rendez-vous après la trêve. Le club breton compte sur la ferveur locale et un collectif pour faire tomber l’OL.

La saison dernière, l’OL avait pris l’eau à Brest en pleine opération Europe. Un revers qui avait mis encore un peu plus en lumière les carences lyonnaises à l’image de ce but concédé sur un corner au premier poteau. Les mois ont passé mais le club lyonnais est toujours malade au moment de se rendre en Bretagne, mercredi (21h). Quand les joueurs de Laurent Blanc sont lancés dans une remontée vers les places européennes, ceux de Brest "se sentent en mission" dans la course au maintien. Premier non relégable, le club breton a retrouvé des couleurs grâce à son trio d’entraîneur intérimaire.

Avec 7 points sur les cinq derniers matchs, l’ancienne formation de Romain Faivre est remontée au classement mais compte sur ce dernier rendez-vous de 2022 pour attaquer du mieux possible le marathon qui l’attend en 2023. "On sait que Lyon est une bonne équipe. Ils ont un entraîneur qui est champion du monde, ils ont des champions du monde dans leur effectif. On sait les idées qu’on veut mettre contre Lyon mais aussi Monaco dans trois jours, a déclaré Julien Lachuer, l’un des trois entraîneurs de Brest. Si on joue en un contre un contre l’OL, on aura des difficultés. Le dépassement de soi, l’agressivité, c’est le bagage de tout joueur. On est à domicile, on aura un public festif, l’objectif est d’opposé des individualités à un collectif."

Dans un stade Francis-Le-Blé qui ne devrait pas être loin d’afficher complet, le Stade Brestois veut gâcher les fêtes lyonnaises.