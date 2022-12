Agacé par certaines informations sur ses volontés concernant le mercato, Laurent Blanc a pris la parole. L’entraîneur de l’OL assure ne rien exiger mais souhaite que son groupe soit améliorer par rapport aux manquements actuels.

Fidèle à lui-même, Laurent Blanc a posé sa voix pour faire passer le message. Forcément interrogé sur le visage de son équipe à deux jours du match contre Brest, l’entraîneur de l’OL a pris le taureau par les cornes et a anticipé les futures questions mercato qui l’attendaient. A cinq jours de l’ouverture du marché des transferts, le Cévenol a rappelé une fois de plus que ce mercato devait servir à améliorer le groupe lyonnais actuel. Seulement, Laurent Blanc a les idées bien claires et souhaite avant tout des renforts qui se fondent dans le moule mais surtout qui apportent une plus-value notamment dans l’état d’esprit.

"Il faut améliorer l’équipe et le groupe et prendre des joueurs qui ont la mentalité et la façon de voir et jouer le football qui permettent de faire avancer et de gagner du temps. Améliorer le groupe dans l’état d’esprit, dans la qualité technique, l’expérience. Quand on dit que derrière, il manque de l’expérience c’est la vérité, c’est un fait mais pas une critique ou méchant", a déploré le coach en conférence de presse avant de poursuivre.

"Si on pouvait améliorer ça, ce serait pas mal. On y travaille depuis un moment et j’espère qu’on y arrivera. Est-ce que tout le monde fera en sorte qu’on y arrive pour améliorer le groupe et de récupérer une place meilleure qu’actuellement, c’est fondamental pour le club. Il y a un manque de caractère. On a un groupe de qualité et rajoutons-y ce qui nous manque."

La mentalité plus que le talent ?

Ces manques se situent donc au niveau du manque de caractère de ses joueurs et le message a déjà été passé à la direction. Malgré certaines rumeurs, l’entraîneur et la cellule de recrutement travaillent main dans la main et ont déjà ciblé ce qu’il manquait actuellement à ce groupe pour relever la tête. Agacé par certains écrits dans la presse ou les réseaux sociaux, Blanc assure "qu’il n’exige rien du tout. J’ai dis à mon propriétaire, à mon président, au directeur sportif que si on veut remplir les objectifs, il faut améliorer le groupe, point. On discute et apparemment, ils sont réceptifs parce qu’ils sont d’accord avec moi. Après je n’exige rien du tout."