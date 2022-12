OL : Nicolas Tagliafico ne rentrera pas avant 2023

Champion du monde avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico profite de vacances bien méritées. A la différence de Karl Toko-Ekambi, le latéral aura le droit à plus de dix jours de vacances et ne devrait être de retour que le 1er janvier.

Dire que Laurent Blanc est fan de Nicolas Tagliafico est un doux euphémisme. Dès son arrivée à l’OL, l’entraîneur avait mis en avant l’état d’esprit de l’Argentin et n’a pas manqué de le rappeler ce lundi en conférence de presse au moment de parler de la mentalité des joueurs. "Ah oui avec Nico, ça attaque et ça défend à fond. C’est un Argentin et c’est dans leur mentalité. On l’a vu à la Coupe du monde." Sacré champion du monde avec l’Albiceleste, Tagliafico rejoint son entraîneur, Jérôme Boateng et Corentin Tolisso comme Lyonnais ayant eu les honneurs d’un sacre mondial.

Tagliafico se marie le 28 décembre

Rentré en Argentine pour le fêter avec le peuple argentin et sa famille, le latéral gauche ne sera pas disponible pour Brest et Clermont. Quand Karl Toko-Ekambi a eu le droit à dix jours de vacances après le Mondial, Tagliafico a négocié un peu de rab pour un bel événement personnel. "Nicolas Tagliafico n'est pas blessé mais est devenu champion du monde, j'en profite pour le féliciter, c'est super. J’espère qu’il va nous amener son expérience et revenir en pleine forme. Il rentre certainement le 1er janvier, parce qu'il se marie le 28 (décembre). Ce garçon a beaucoup de choses à fêter et j'espère qu'il va nous revenir en pleine forme."

Lyonnais le plus performant de la première partie de saison, Nicolas Tagliafico a une petite quinzaine de jours pour recharger les batteries. Car la seconde de partie de saison qui l’attend sera toute aussi intense que ses six premiers mois entre Rhône et Saône.