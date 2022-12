Placardisé sous Peter Bosz, Jérôme Boateng a retrouvé les terrains avec l’arrivée de Laurent Blanc. En fin de contrat en juin, il assure que l’OL ne l’a pas informé d’une volonté de départ durant l’hiver.

Il y a ceux pour qui le changement d’entraînement a été un déclassement (Toko-Ekambi, Tetê) et ceux pour qui ce fut une vraie bouteille d’oxygène. Il est évidemment question d’Houssem Aouar et de Jérôme Boateng. Les deux joueurs n’avaient plus la confiance de Peter Bosz depuis le début de la saison et l’arrivée de Laurent Blanc a complètement redistribué les cartes. N’ayant pas joué une seule minute entre la 1re et la 10e journée, Boateng a enchaîné quatre titularisations de suite avec le nouveau coach.

"Depuis que Laurent Blanc est notre entraîneur, tout s'est très bien passé pour moi personnellement. Avant ma blessure, je jouais toujours", a déclaré Boateng au média Kicker avant de mettre en avant "la confiance et l'avis de l'entraîneur sont importants pour moi, le reste n'est pas pertinent."

Boateng n'a pas discuté avec d'autres clubs

Touché au genou contre l’OM, Jérôme Boateng a loupé le dernier match avant la trêve et suit depuis une reprise individualisée qui devrait lui faire manquer le déplacement à Brest. En tout cas, malgré les rumeurs de ces derniers jours, l’Allemand assure qu’il ne s’est pas vu montrer le chemin de la sortie par la direction de l’OL. "Personne au club n'a parlé de cela avec moi ou mon conseiller, assure Boateng qui souligne qu'il n'y a pas eu non plus de discussions de sa part avec d'autres clubs. Je suis concentré à 100 % sur le fait de retrouver rapidement la forme."

Ayant repris l’entraînement avec le groupe, Jérôme Boateng vise un retour contre Clermont. Mais avec la pénurie de défenseurs, Laurent Blanc peut-il se permettre de le laisser à la maison contre Brest ?