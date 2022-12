OL : l’avenir de Tetê remis en question à cause du Shakhtar ?

Après un premier prêt de trois mois, Tetê est revenu à l’OL jusqu’à la fin de la saison. Seulement, en portant plainte contre la FIFA, le Shakhtar Donetsk aimerait casser le prêt ou obtenir une compensation financière.

Il est l’un des joueurs pour qui l’arrivée de Laurent Blanc n’a pas vraiment arrangé les affaires. Titulaire indiscutable sous Peter Bosz, Tetê a très peu joué depuis que le nouvel entraîneur est arrivé. Blanc avait assuré que la situation du Brésilien s’arrangerait avec l’hiver mais dans le système en 4-4-2, difficile de trouver une place. Tetê prend son mal en patience, lui qui se sent bien à Lyon, mais son avenir entre Rhône et Saône pourrait peut-être être remis en question suivant la décision du Tribunal Arbitral du Sport. Ce dernier a été saisi par le Shakhtar Donetsk.

S'estimant lésé par la FIFA suite à sa décision de permettre aux joueurs étrangers de quitter le club face au conflit entre l’Ukraine et la Russie, le Shakhtar a donc décidé de porter plainte auprès du TAS. Près de 40 millions d'euros ont été réclamés en dédommagement. Les départs de Tetê et d’Ismaily (Lille) sont dans le viseur du club ukrainien qui compte sur le TAS pour avoir réparation et pourquoi pas récupérer des joueurs. Prêté jusqu’à la fin de la saison, Tetê n’aura plus que six mois à l’issue de l’exercice, de quoi voir sa valeur marchande être bien moins importante qu’en janvier pour le Shakhtar.