OL - Mercato : le Betis n’a pas oublié Houssem Aouar

A quelques jours de l’ouverture du marché des transferts, l’OL va se retrouver confronter à des dilemmes. Avec des joueurs libres, quelle stratégie adopter ?

Il y a quatre mois que le mercato estival a refermé ses portes pourtant il donne l’impression de s’être arrêté hier. Après la vague estivale, le marché européen va de nouveau être en ébullition à partir du 1er janvier. A cette date, le marché des transferts de l’hiver va officiellement ouvrir ses portes. Avec une trêve de plus d’un mois et une Coupe du monde placée en plein milieu du calendrier, quelle va être la stratégie des clubs ? A l’OL, on s’attend à un marché particulier et l’effectif devrait connaitre quelques retouches comme souhaité par Laurent Blanc. S’il devrait y avoir quelques arrivées, qu’en sera-t-il dans l’autre sens ?

Avec la prise de pouvoir de John Textor, l’OL ne devrait pas être dans l’obligation de vendre certains joyaux comme Bruno Guimaraes l’hiver dernier. Reste malgré tout la question des joueurs en fin de contrat en juin prochain et qui ont un rôle dans le dispositif de Blanc. On pense bien évidemment à Moussa Dembélé et Houssem Aouar. Faut-il prendre le risque de s’affaiblir qualitativement pour récupérer quelques millions ou au contraire faire une croix sur le financier pour retrouver l’Europe ?

Sacré dilemme mais une chose est sûre, Aouar plait toujours en Espagne. Selon Estadio Deportivo, le Betis n’a pas abandonné l’idée de le convaincre après des échanges avec son entourage l’été dernier et la présence de Nabil Fekir. A la différence d’un Dani Ceballos dont le retour à la maison est espéré par les supporters, Houssem Aouar est un vrai désir de Manuel Pellegrini qui apprécie sa polyvalence. Seulement, le milieu peut-il se laisser séduire alors qu'il a retrouvé une place de titulaire avec l'arrivée de Blanc ? Comme il y a quatre mois, ce sera l'un des dossiers chauds de l'hiver à l'OL.