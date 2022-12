Depuis ce vendredi matin, les messages de soutien sont nombreux envers les victimes de l'incendie de Vaulx-en-Velin. Les joueurs de l'OL, à l'image d'Houssem Aouar et Moussa Dembélé, ne restent pas insensibles.

Une tragédie qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 5 enfants. Très tôt ce vendredi matin, un immeuble de Vaulx-en-Velin a subi l'assaut des flammes. Si les pompiers ont pu sauver "15 personnes", a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le bilan reste très lourd. Comme le club, qui a communiqué un peu plus tôt, les joueurs de l'OL ont aussi eu une pensée pour les victimes.

Houssem Aouar s'est exprimé via son compte Twitter. "Les mots me manquent au moment d’exprimer mon soutien et ma compassion à l’égard des victimes et des familles endeuillées par ce terrible incendie survenu à Vaulx-en-Velin, a écrit le milieu lyonnais. Que le Tout Puissant puisse leur faire miséricorde. Prompt rétablissement à l’ensemble des blessés."

Outre le Gone, Jeff Reine-Adélaïde et Moussa Dembélé ont aussi confié leur peine. "La Métropole de Lyon est en deuil aujourd'hui. Grosses pensées pour les victimes du terrible incendie à Vaulx-en-Velin, ainsi que pour leurs proches", a commenté l'ancien Angevin, tandis que l'attaquant a publié un message avec des émojis rappelant la prière.

Ancien du FC Vaulx, Ghezzal a adressé un message aux familles endeuillées

Passé par le FC Vaulx dans les équipes de jeunes, l'ex-Lyonnais Rachid Ghezzal, actuellement à Beşiktaş, a lui publié une story Instagram souhaitant du "courage aux familles des victimes."