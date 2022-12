OL : les Fenottes doivent rectifier le tir à partir de janvier

Avec les blessures importantes dans le secteur offensif, l’OL a eu quelques difficultés à marquer. Avec seulement 28 buts à la mi-saison, les Fenottes signent leur pire total depuis cinq ans.

Elle a appelé de ses propres voeux un retour rapide avant de concéder que ce ne devrait pas être pour tout de suite. Privée d’Ada Hegerberg et de Catarina Macario depuis le début de la saison, Sonia Bompastor doit faire sans ses deux meilleures joueuses offensives de la saison dernière. Deux absences qui se ressentent dans les performances de l’OL dans le camp adverse et si elle ne souhaite pas trouver d’excuse, l’entraîneure concède que le poids d’Hegerberg et de Macario a fait défaut ces six derniers mois.

"Ça reste une réalité, on a perdu sur blessure Ada Hegerberg, notre buteuse, et Catarina Macario, été très importante dans notre animation offensive et la finition la saison dernière. Si ces deux joueuses reviennent assez rapidement ça va nous faire le plus grand bien, avait déclaré Bompastor après la rencontre contre la Juventus mercredi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de qualité chez les joueuses qui ont démarré le match aujourd'hui, on doit être capable de mieux faire. Il y a trop de déchet technique pour parvenir à punir l’adversaire."

L’efficacité offensive a clairement été le gros point noir du jeu lyonnais dans cette première partie de saison. Si l’attaque de l’OL est la meilleure en D1 féminine avec 28 buts, 13 l’ont été en seulement deux matchs (8 contre Dijon et 5 contre Reims). Surtout, ce total est loin des standards des Fenottes. Pour preuve, c’est le pire de ces cinq dernières saisons en championnat. Le plus mauvais total remontait à la saison 2020-2021, année de la perte du titre, et les Lyonnaises avaient malgré tout inscrit 40 buts en onze matchs. Le chantier offensif est important à l’OL et sera l’une des clés de la réussite lyonnaise de la deuxième partie de saison.