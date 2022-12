Georges Mikautadze (FC Metz) rêvait de jouer à l’OL

Révélation de la première partie de saison de Ligue 2, Georges Mikautadze a été formé à l’OL. Mais à cause d’un déficit physique, l’attaquant n’avait pas été conservé.

Il est la représentation de ces belles histoires qui rendent chaque saison de Ligue 2 aussi passionnante que différente. A chaque exercice sa révélation et cette saison, elle se nomme Georges Mikautadze. L’attaquant géorgien a inscrit 7 buts et délivré 3 passes avant le retour de l’antichambre de la Ligue 1 ce lundi soir. Des statistiques qui malheureusement n’aide pas le FC Metz à jouer les grands rôles avec une 8e place au classement. Si collectivement, le succès n’est pas au rendez-vous, individuellement c’est une belle revanche pour Mikautadze.

L’attaquant n’a que 22 ans mais a déjà connu un parcours rempli de Lyon à la Lorraine en passant par Saint-Priest et la Belgique. Désormais international géorgien, le natif de Gerland a commencé sa formation du côté de l’OL. Membre de la génération 2000 comme Amine Gouiri, Georges Mikautadze a vu son rêve de jouer pour son club formateur s’envoler en U15.

"Je pense que je n’étais pas encore prêt physiquement. J’avais de la technique, j’étais adroit devant le but, mais je mesurais seulement 1 mètre 40. A 14 ans, je n’étais pas encore bien développé, j’étais vraiment tout petit et tout maigre à côté des jeunes de ma génération comme Amine Gouiri, a déclaré l’attaquant messin dans une interview pour la Ligue. Ils mesuraient déjà tous 1 mètre 70 et étaient bien plus étoffés. A cet âge-là, la concurrence commençait à devenir plus forte et je pense que mon gabarit n’était pas suffisant. Quand tu es un petit Lyonnais, tu rêves de jouer à l’OL."

Non-conversé par l’OL, Mikautadze va rebondir pendant deux saisons à Saint-Priest où il attirera l’attention du FC Metz. La déception de ne pas être professionnel à l’OL n’est désormais qu’un lointain souvenir. Et qui sait... Il pourrait revenir un jour par la grande porte.