OL : un groupe de 24 joueurs à deux jours de Brest

A 48h de la reprise de la Ligue 1, Laurent Blanc peut compter sur toutes ses forces disponibles. Hormis Malo Gusto et Henrique, tous les joueurs ont pris part à la séance d’entraînement du jour.

Il n’y a pas eu d’indigestion après les fêtes de Noël. Au lendemain de la bûche et de la dinde et à deux jours du déplacement à Brest, Laurent Blanc n’a pas eu d’absence à déplorer hormis celles déjà actées de Malo Gusto et Henrique. La conférence de presse qui se tiendra après la séance devrait permettre à l’entraîneur lyonnais d’en dire un peu plus sur la gravité pour les deux joueurs. En attendant, Blanc a une reprise et un déplacement en Bretagne à préparer.

Pour l’occasion, 20 joueurs et quatre gardiens ont pris possession des terrains du centre d’entraînement de Décines. Absent contre Monza pour le dernier amical de la préparation, Jérôme Boateng était bien aux côtés de ses coéquipiers. Néanmoins, il a avoué dans un entretien à Kicker qu’il visait très certainement le match contre Clermont, le 1er janvier.

Il faudra attendre mardi soir pour savoir si Laurent Blanc a décidé d’accélérer le processus de retour face à la cascade de blessures défensives ou si la patience est toujours de mise pour l’Allemand. Quand les quatre gardiens se sont entraînés avec Rémy Vercoutre, les Lyonnais où l’on a retrouvé les jeunes Mamadou Sarr, Saël Kumbedi et Achraf Laaziri, ont d’abord monté en puissance avec dix minutes d’échauffement physique avant de passer au ballon.

Le groupe présent à l’entraînement lundi : Lopes, Riou, Bonnevie, Pollersbeck - Diomandé, Kumbedi, Da Silva, Lukeba, Sarr, Laaziri, Boateng - Aouar, Caqueret, Tolisso, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Lepenant, Faivre - Tetê, Cherki, Dembélé, Barcola, Toko-Ekambi, Lacazette