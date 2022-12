Le bilan de l’OL au Parc OL en 2022 

Entre fronde des supporters, matchs à huis clos et 35 ans des Bad Gones, le Parc OL en a vu de toutes les couleurs en 2022. En 20 matchs joués, l’OL n’a perdu que 4 fois.

Après Noël et les cadeaux, ce début de semaine marque le passage de témoin vers la nouvelle année et les bonnes résolutions qui en découlent. A l’OL, elles devraient être nombreuses pour un club qui souhaite retrouver les hauteurs du classement et surtout retrouver un standing digne de son histoire récente. En attendant de savoir si Laurent Blanc va réussir à faire des miracles et si l’effectif à sa disposition va bouger, l’heure est au bilan de cette année 2022 notamment du côté du Parc OL.

En cette année civile, l’OL a disputé 20 rencontres dans son antre de Décines qui a eu le mérite d’être une forteresse dans cette année compliquée. Avec quatre défaites (Reims, West Ham, Rennes, PSG) au compteur et surtout 12 victoires, les Lyonnais ont été maitres à la maison. Néanmoins, le revers contre West Ham restera forcément en travers de la gorge, sonnant comme la fin d’un parcours européen que l’OL espérait en finale à Séville. Il y a eu aussi ce lourd revers contre Rennes (4-2) qui a laissé des traces en fin de saison dernière.

Avec une affluence moyenne de 42 318 spectateur, le Parc OL a au moins eu le mérite de voir les fidèles répondre présents même si cette année 2022 a été marquée par le huis clos contre le PSG et l’OM ou encore les boycotts des Bad Gones et Lyon 1950 en fin de saison dernière. Mais l’OL est une formidable raison d’être heureux et finalement cette année à domicile s’est terminée de la meilleure des manières avec les 35 ans des Bad Gones et la présentation du Ballon d’Or de Karim Benzema. Et c’est peut-être bien ce qu’on gardera en mémoire.