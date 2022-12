Malgré une défaite pour terminer contre Monza, Maxence Caqueret se veut optimiste pour la seconde partie de saison. Le milieu estime qu'il ne manque qu'un déclic pour transposer ce qui est fait à l'entraînement lors des matchs.

Une préparation différente cet hiver

"Beaucoup de bien de fêter Noël avec la famille et de couper un jour. On revient avec pleins de bonnes sensations et d’énergie. C’est une période différente par rapport au autres années mais qui nous a permis de rattraper un manque physique. On a fait deux stages. Les matchs amicaux ne sont pas tous bien passés mais on garde le positif, on s’est remis en forme physiquement et c’était le plus important."

Le retard physique rattrapé

"Il fallait les digérer pendant la préparation mais il faut continuer à travailler pour être à 100%. Ca vient avec l’enchaînement des matchs et on est prêt à se lancer dans cette nouvelle partie de la saison. Les matchs ne l’ont pas montré mais je vais dire quand on voit les entraînement qu’on faits, on a corrigé pas mal de choses. On est mieux dans notre tête, c’était un point compliqué avant la trêve. On communique mieux, un autre point qui était défaillant. Je pense que c’est de bonne augure pour la suite parce qu’on sent le changement et la motivation de toute l’équipe."

Les changements observés aux entraînements

"Plus de communication sur le terrain, on était presque muet donc difficile d’avancer ensemble quand on ne communique pas. Hors du terrain, on a pu échanger sur ce qui allait et surtout ce qui n’allait pas avec les joueurs, le staff mais aussi la direction parce que c’est comme ça qu’on avance et on en avait fortement besoin. Ces réunions nous ont fait énormément de bien."

Un nouveau championnat à partir de Brest

"Oui et non car ça reste une deuxième partie de saison mais on a quand même eu une première partie de saison où on a pris du retard. Ca reste une deuxième partie de saison mais c'est intéressant parce que ça nous donne un objectif à atteindre de gagner tous nos matchs pour remonter au classement. Il faut oublier cette première partie de saison. Oublier dans le sens qu’on ait été bon ou moins bon à l’extérieur et à domicile, on va tout faire pour changer ça. Ca va être un match compliqué à Brest contre une équipe qui a besoin de points. On va prendre le match au sérieux."

Son regard sur sa première partie de saison

"J’aspire à faire mieux et à aider l’équipe. C’est un tout, il faut que j’élève mon niveau de jeu et que l’équipe élève le sien et on remontra au classement si ça se passe comme ça."

La frustration des matchs amicaux

"C’est compliqué pour nous parce qu’on voit le progrès dans l’attitude et dans l’investissement aux entraînements. C’était très frustrant pour tout le monde après les matchs parce qu’on sentait qu’on n’avait pas tout donné, qu’il manquait cette agressivité, cette envie de gagner alors que ce sont des choses qu’on voit à l’entraînement. C’est ce qui me fait dire que ça va aller mieux et que ce sera mieux pour nous dans cette seconde partie de saison."

L'inquiétude après Monza

"On était tous inquiets parce qu’on perd contre Monza, avec tout le respect que je leur dois. On n’a pas su être au niveau et gagner ce match. Quand on voit nos entraînement, la discussion qu’on a eue après le match, on sent vraiment l’envie de faire mieux et la force de l’équipe qui est en train de naitre. Il nous faut de l’envie et de l’agressivité et les transposer de l’entraînement au match. Ca va directement déclencher une sorte d’âme dans l’équipe et on sera automatiquement mieux physiquement et techniquement."

Le manque d'agressivité à retrouver

"C'est un message que le coach nous a fait passer dès notre arrivée. C’était un manque et on l’a travaillé à l’entraînement avec les petits jeux et un temps limite pour récupérer le ballon. Ce sont des exercices qui nous permettent de progresser sur cet objectif et d’être mieux pour pouvoir le reproduire à Brest dans deux jours."

L'objectif de la Coupe d'Europe

"On ne va pas regarder les places européennes. On va se concentrer match après match et de gagner car il n’y a que comme ça qu’on peut remonter au classement. Petit à petit, on pourra reparler de places européennes. Quand on connait l’OL, on n’est pas à notre place mais on n’a pas fait les bonnes choses pour le faire. Ce sera une deuxième partie de saison très intense."