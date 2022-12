Didier Lamkel Ze (Metz) et Malo Gusto et Jérôme Boateng (Photo by Jean-Christophe Verhaegen / AFP)

En phase de réathlétisation, Jérôme Boateng ne sera pas du voyage à Brest, tout comme Malo Gusto. Touché contre Monza, Henrique pourrait bien être là même si Laurent Blanc préfère ne pas s’avancer.

En se tordant de douleur sur un appui contre Monza, Henrique avait laissé craindre le pire. Après la rencontre, Laurent Blanc n’avait d’ailleurs pas manqué de faire part de son pessimisme concernant une blessure qui se pourrait ligamentaire au niveau du genou. Finalement, les examens passés se sont révélés un peu plus rassurants. Absent de l’entraînement lundi, le Brésilien pourrait pourtant faire partie de la délégation lyonnaise qui ira du côté de Brest.

"Henrique, on est très attentif car vous l’avez vu les arrières latéraux c’est très important. Ca va être très juste pour le récupérer, a déclaré le coach en conférence de presse. Vous pouvez comprendre qu’on a quelques soucis. Tous les entraîneurs ont ces soucis mais on va jouer avec une défense, ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas très grave mais très douloureux. On verra."

Retour espéré début janvier pour Boateng

L’incertitude est donc de mise pour le latéral brésilien qui est au repos forcé depuis sa blessure contre Monza. A l’occasion de ce match, Malo Gusto s’est aussi blessé avec un soucis physique derrière la cuisse. A la différence de son coéquipier, l’international Espoir est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Brest mais aussi la réception de Clermont. S’il n’a pas voulu en dire plus sur la gravité de la blessure, Gusto ne devrait pas revenir de sitôt. "Malo Gusto ne sera pas là pour un petit moment même s’il faut être attentif à sa guérison. Il est sous contrôle du staff mais forfait pour Brest et Clermont. Il y a un programme à suivre avec un processus qui n’est pas à court terme."

Enfin, comme il l’avait annoncé lui-même au Kicker, Jérôme Boateng ne sera pas à Brest malgré sa présence à l’entraînement. Laurent Blanc a confirmé que l’Allemand "était encore dans une phase de récupération et de réathlétisation. Il a fait joker sans contact et il sera opérationnel début janvier, enfin je l’espère." A l’OL, les maux sont mentales et physiques et ce n’est pas Laurent Blanc qui dira le contraire.