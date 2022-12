Brest - OL : deux incertitudes chez les Brestois

Pierre Lees-Melou fêtant son but avec les joueurs de Brest (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Premier non-relégable grâce à la différence de but, le Stade Brestois veut attaquer cette seconde partie de saison de la meilleure des manières contre l’OL. Deux forfaits et deux incertitudes planent en Bretagne.

En attendant de trouver un entraîneur titulaire du BEPF, c’est Julien Lachuer qui est chargé de se présenter face à la presse. L’un des membres du trio intérimaire était de retour aux affaires ce lundi, deux jours avant la réception de l’OL au Francis-Le-Blé. Comme Laurent Blanc, Lachuer, accompagné de Bruno Grougi et Yvan Bourgis, va devoir faire sans quelques joueurs pour cette reprise. Nouvelle recrue de Brest, Kenny Lala ne sera pas encore qualifié mercredi contre les Lyonnais et sera en tribunes en compagne d’Irvin Cardona.

Ce dernier a été suspendu deux matchs (plus deux avec sursis) dans le cadre d'une sanction de la LFP pour des paris sportifs. Il ne sera pas le seul Brestois valide mais finalement indisponible puisqu’Achraf Dari viendra juste de rentrer en Bretagne au moment où ses coéquipiers entreront sur la pelouse. Demi-finaliste du Mondial, le défenseur marocain a eu le droit à une période de repos.

A ces trois forfaits pourraient bien s’en ajouter deux autres. Face à la presse locale, Julien Lachuer a annoncé que Pierre Lees-Melou et Jérémy Le Douaron sont actuellement grippés et qu’un doute subsiste concernant leur participation. "Pierre Lees-Melou et Jérémy Le Douaron ont la grippe, on fera le point au jour le jour." Il n’y a donc pas qu’à Lyon que les absences sont nombreuses.