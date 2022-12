Avant de recevoir l’OL, Brest cherche toujours un entraîneur

A quelques jours de recevoir l’OL, Brest est toujours à la recherche d’un entraîneur titulaire du BEPF. Le trio composé de Bruno Grougi, Julien Lachuer et Yvan Bourgis assure toujours l’intérim.

Michel Der Zakarian s’est vu montrer la sortie il y a deux mois et demi presqu’en même temps que Peter Bosz mais son successeur n’a toujours pas été annoncé. Depuis le départ du coach français, le trio trio composé de Bruno Grougi, Julien Lachuer et Yvan Bourgis assure l’intérim avec plus ou moins de brio en attestent ces sept points pris sur 15 possibles depuis leur intronisation. Seulement, à quelques jours de recevoir l’OL, le club breton est toujours à la recherche d’un entraîneur titulaire du BEPF, obligation de la Ligue au risque de payer des amendes à chaque match. Mais, à Brest, ce ne semble pas être une urgence.

"On ne se donne pas de timing, a expliqué Grégory Lorenzi, le directeur sportif, dans des propos rapportés par L’Equipe après l’amical Rennes - Brest. On sent aussi de l'intérieur que des choses sont plutôt bien, car une dynamique a été recréée. Ça reste fragile, aussi. On sait qu'on doit apporter certaines choses. On est toujours dans des discussions, des réflexions. On actera notre décision quand on aura tous les éléments.

On cherche un entraîneur qui nous apporte ses idées mais qui s'appuie sur des gens déjà au club. Il y a eu un intérim. Il y a des choses qui fonctionnent et qu'on veut garder, mais on souhaite aussi prendre quelqu'un capable d'apporter sa touche, sa vision. On n'a jamais dit que le coach qui viendrait serait à la merci des trois présents."

A l’OL, l’entraîneur a changé mais le changement de mentalité se fait toujours attendre d'après Laurent Blanc. A Brest, c'est le coach qui prend son temps avant la reprise de la Ligue 1.