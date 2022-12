OL - Académie : le bilan des U17 d'Amaury Barlet

Ayant déjà attaqué la deuxième partie de saison, les U17 de l’OL sont malgré tout en vacances. Deuxièmes de leur poule, ils répondent pour le moment aux attentes.

On les a laissés sur un festival offensif. Pour la première journée de la phase retour, les U17 de l’OL n'avaient fait qu’une bouchée d’Andrézieux (5-1). Malgré un penalty raté par Enzo Molébé, les jeunes Lyonnais sont partis en vacances avec le sentiment du travail bien fait. Déjà lancé dans la seconde partie de saison avant même les fêtes de Noël, les joueurs d’Amaury Barlet tiennent la cadence de Strasbourg. Actuellement deuxième du championnat, l’OL (32 points) n’est qu’à deux longueurs du club alsacien mais doit aussi regarder dans ses rétroviseurs.

Pour la course aux play-offs, Metz (31 points) n’a pas dit son dernier mot. Il faut dire que les U17 ont connu un début de saison plutôt poussif. Battu dès la 3e journée par le FC Annecy, l’OL a ensuite été accroché à domicile par Strasbourg. Mais grâce à cinq victoires sur les six derniers matchs, la formation lyonnaise a redressé la barre et reste pour que jamais en course pour les play-offs. Pour cette saison 2022-2023, Amaury Barlet s’appuie sur la génération 2006 portée par Bryan Meyo.

Souvent capitaine, l’attaquant est en pleine bourre dans cette exercice. Avec 11 buts, le Lyonnais est le meilleur buteur de la poule et a délivré trois passes. Son association avec Enzo Molébé (2007) s’est faite attendre puisque le jeune attaquant a été blessé une grosse partie de ce premier round et n’a disputé que 5 matchs. Suffisant pour inscrire deux buts et deux passes. C’est un groupe homogène dont dispose Barlet à l’image de Boura, Benlalhou et Pedro Vanga, auteurs tous trois de quatre offrandes depuis le début de la saison.

Après un bon mois de vacances, les U17 de l’OL reprendront du côté de Meyzieu le 14 janvier. Ils affronteront le FC Annecy qui les avait fait tomber pour la 1re fois de la saison.