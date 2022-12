L’OL vise la neutralité carbone du Parc OL en 2030

A l’occasion de la visite de la ministre de la transition écologique, l’OL a fait un premier bilan de son projet de sobriété énergétique au Parc OL. La neutralité carbone est visée en 2030 "voire 2025".

Sa visite n’aura pas été inutile. De passage à Décines jeudi, Agnès Pannier-Runacher a salué les efforts faits par l’OL Groupe dans sa recherche de sobriété énergétique depuis quelques années. Depuis 2017, le club lyonnais se veut de plus en plus vert, si l’on peut le dire entre Rhône et Saône, et a lancé un projet intitulé "+20 - 20" qui vise à augmenter de 20% ses capacités de production d’énergie, tout en réduisant de 20% sa consommation d’énergie. Avec la visite de la ministre de la transition énergétique, l’OL Groupe en a profité pour faire un premier bilan de ce plan.

Dans des propos rapportés par Lyon Capitale, Xavier Pierrot, Directeur Général Adjoint en charge du stade et du projet Arena, a annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone en 2030, "voire 2025. Depuis notre arrivée en 2016, nous avons changé les ampoules par des LED. On peut éteindre et éclairer instantanément le stade, ça évite la surconsommation." Le chauffage de la pelouse est notamment passé de 13 à 8 degrés cette saison en raison de la crise énergétique et afin de réaliser des économies.

Présente dans l’enceinte de Décines, la ministre a pris le Parc OL et la centrale de panneaux photovoltaïques comme un "très bel exemple de ce que nous avons voulu bâtir autour du plan de sobriété, dans des propos rapportés par nos confrères de Lyon Capitale. Ne pas allumer des heures avant le match, faire en sorte de piloter cet éclairage, puis bien sûr la gestion technique des bâtiments en baissant le chauffage, ce qui permet de baisser drastiquement la consommation en énergie."