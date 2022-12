Tetê (OL) lors du match contre Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Depuis le début de la saison, l’OL joue régulièrement le vendredi soir ou le dimanche soir. Mais c’est bien avant le début du week-end qu’il se montre le plus performant.

Avec cinq matchs joués le dimanche soir, l’OL se retrouve à avoir le droit à certains prime time malgré l’absence de Coupe d’Europe et un jeu loin d’être séduisant. Mais le standing historique du club lyonnais pousse les diffuseurs à maintenir les affiches contre les cadors dans cette case du dimanche soir 20h45. Malheureusement, et comme on l’a remarqué depuis le début de la saison, jouer contre les gros de la Ligue 1 n’est pas forcément signe de réussite pour l’OL. Sur les cinq matchs en prime-time, les coéquipiers d’Anthony Lopes n’ont récolté que trois points. C’était lors de la victoire contre Lille à domicile pour la première de Laurent Blanc au Parc OL. Contre Lens, le PSG, l’OM ou Monaco, les Lyonnais se sont inclinés à chaque fois.

Face à ce bilan peu reluisant, l’OL se rattrape au moins le vendredi soir où il est le club le plus programmé depuis le début de la saison. Quand certains préparent tranquillement l’arrivée du week-end, le club rhodanien a le mérite d’être déjà dans les starting-block. Sur les quatre rencontres jouées le vendredi soir à 21h, l’OL a pris 8 points sur douze possibles, les nuls à domicile contre Toulouse (1-1) et Nice (1-1) empêchant de faire carton plein.