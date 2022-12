OL - Académie : les U17 ne font qu’une bouchée d’Andrézieux (5-1)

Tenus en échec le week-end dernier, les U17 de l’OL ont parfaitement relevé la tête. Sous la pluie d’Andrézieux, les Lyonnais ont gagné (5-1) grâce notamment à un doublé Bryan Meyo.

Ayant perdu deux points bêtes en fin de match contre Clermont, les joueurs d’Amaury Barlet avaient à coeur de répondre de la meilleure des manières ce dimanche à Andrézieux. Face à l’avant-dernier du championnat, les U17 de l’OL ont retrouvé le goût de la victoire (5-1) en fin de matinée et mettent la pression sur Strasbourg qui joue à 14h30 du côté de Thionville.

Dans cette rencontre presque à sens unique, l’OL a fait la course en tête dès la 14e minute grâce à l’inévitable Bryan Meyo, auteur dimanche de ses 10e et 11e but de la saison. Une ouverture du score qui aurait pu s’accompagner d’un deuxième avant la pause si l’arbitre de la rencontre n’avait pas annulé le but pour siffler un penalty. Enzo Molébé a été tenu en échec mais les Lyonnais ont été supérieurs dans ce match et le doublé de Meyo a permis de faire le break sur penalty.

S’en sont suivi un csc d’Andrézieux à l’heure de jeu puis le but du 4-0 pour Goncalves trois minutes plus tard. La réduction du score d’Andrézieux sur penalty n’a rien changé, le mal était déjà fait et Herinirainy s’est permis de clore le festival offensif dans les arrêts de jeu. Avec cette victoire, les U17 en ont fini avec leur année 2022. Rendez-vous le 15 janvier prochain pour la réception d’Annecy.