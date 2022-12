OL : Signe Bruun a "retrouvé la confiance depuis Zürich"

Dans un rôle besogneux depuis le début de la saison, Signe Bruun n’avait pas encore marqué avant Zürich. En l’espace de trois matchs, elle a inscrit cinq réalisations pour son plus grand bonheur.

Samedi, l’OL a fait le plein de buts face à Dijon et a retrouvé certains de ses standards qui s’étaient perdus en route depuis le début de la saison. Avec huit buts inscrits en une heure, les Fenottes ont mis à terre Dijon qui était déjà dans une spirale négative. De ce festival offensif ressortiront les deux jolis buts de Selma Bacha mais aussi le triplé de Signe Bruun. L’attaquante danoise est peut-être l’exemple même de cette efficacité offensive retrouvée chez les Fenottes.

Profitant des blessures sur le front de l’attaque depuis le début de l’année, Bruun a enchaîné les matchs (12 avec celui de Dijon) mais avait toutes les peines du monde à trouver le chemin des filets. Muette jusqu’au match contre le FC Zürich il y 10 jours, l’attaquante vient de s’offrir un doublé en Ligue des champions et un triplé en championnat samedi.

"J’espérais marquer avant mais c’est le foot et j’ai travaillé très dur tous les jours pour retrouver le chemin du but. Là, j’ai marqué ces trois buts et j’espère continuer comme ça. Si tu marques, tu as plus confiance forcément et après les deux buts à Zürich, j’ai été plus décontractée, a-t-elle confié après la rencontre. Mais j’ai toujours essayé de faire le maximum sur le terrain et les buts allaient arriver ensuite."

Sans Ada Hegerberg, Catarina Macario ou encore Eugénie Le Sommer, l’OL était à la recherche d’un point de fixation. Ce rôle, Signe Bruun l’a parfaitement joué depuis le début de la saison. Depuis trois matchs, elle a réussi à y ajouter un réalisme qui ne sera pas de trop dans le marathon hivernal des Fenottes.