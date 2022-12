Samedi, l’OL Futsal s’est facilement imposé face à Vaulx-en-Velin Futsal (8-1). Ce succès combiné à la première défaite de la saison de l’ALF permet aux Lyonnais de revenir à deux points du leader.

Invité sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones lundi, Christ Anthony Eleka aurait préféré venir en qualité de coach invaincu. Malheureusement, pour la première fois de la saison, l’ALF Futsal a chuté dans ce championnat de Régional 1. Le club de Sainte-Foy-lès-Lyon s’est incliné samedi dans la salle du FC Vénissieux (6-3). Une défaite du leader qui fait les affaires de l’OL Futsal. En embuscade dans la course à la montée, le club lyonnais est désormais à deux longueurs du leader provisoire, en attendant le résultat de Condrieu ce dimanche.

Battu par l’ALF il y a deux semaines et sortis de la Coupe Nationale par Condrieu le week-end dernier, les hommes de David Touré comptaient sur la réception de Vaulx-en-Velin Futsal pour reprendre leur marche en avant. Face à l’avant-dernier du championnat, l’OL n’a pas tremblé avec une large victoire (8-1) et se relance pour accrocher l'une des deux premières places. De son côté, la réserve a gagné petit en D1 face à Civrieux (2-1) et remonte à la 5e place devant son adversaire du jour.