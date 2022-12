OL : Sonia Bompastor a encore soif de trophées

A l’heure de faire le bilan de l’année 2022, Sonia Bompastor s’est montrée satisfaite de la reconquête du championnat et de la Ligue des champions. Néanmoins, elle espère faire encore mieux en 2023 avec la Coupe de France.

Elle est une éternelle insatisfaite ou plutôt exigeante jusqu’au bout des ongles. Ayant repris en main l’OL juste avant la fin de la saison 2020-2021, Sonia Bompastor avait une mission compliquée. Redonner de la confiance à une formation qui venait de terminer pour la première fois depuis des années sans le moindre trophée. Pour une première expérience sur un banc professionnel, la pression était de mise. Finalement, l’entraîneure a passé l’examen haut la main avec ce doublé Ligue des champions - championnat.

"D’avoir pu reconquérir notre titre en championnat et surtout en Ligue des champions a été une grande satisfaction, car ça n’a pas été simple, s’est remémorée la coach de l’OL dans les colonnes du Progrès. Il a fallu puiser dans nos ressources, rester solidaires et faire le dos rond une bonne partie de la saison pour arriver jusqu’en finale et battre le FC Barcelone, l’une des équipes qui domine le football européen aujourd’hui."

Le club catalan, les Fenottes pourraient bien le retrouver dès les quarts de finale cette saison après avoir pris la 2e de leur groupe. Qu’importe, comme l’a dit Amandine Henry après la rencontre contre la Juventus, il faudra se frotter aux gros pour aller au bout. C’est l’objectif affiché à l’OL et chez Sonia Bompastor. Satisfaite de l’année 2022 de son équipe, l’entraîneure reste une perfectionniste qui veut toujours plus. En ce premier semestre 2023, l’objectif sera de faire le triplé car "on n’a pas atteint tous les objectifs que l’on s’était fixés. Je sais que l’on peut faire mieux encore. Avec la concurrence, on ne peut exister qu’à travers les victoires et le palmarès." Le rendez-vous est fixé dans six mois pour faire le bilan.