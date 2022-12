L’improbable trajectoire de Mariano depuis son départ de l’OL

Mariano Diaz après avoir marqué dans le derby entre l’OL et Saint-Etienne (AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES)

Après une saison réussie à l’OL, Mariano Diaz était retourné au Real Madrid dans l’optique de s’imposer. Cinq saisons plus tard, l’attaquant est en fin de contrat en juin et aurait fait une drôle de proposition au club merengue.

Une Ligue des champions, deux titres de champions d’Espagne, une Supercoupe d’Europe. Depuis son départ de l’OL à l’été 2018, Mariano Diaz a bien rempli son armoire à trophée quand celle du club lyonnais est restée vide. Mais qu’on ne s’y trompe pas, le retour de l’attaquant dans son club formateur est un véritable échec. Reparti en Espagne après seulement un an entre Rhône et Saône, Mariano avait l’ambition de s’y imposer. Le pari a été raté avec seulement 44 matchs de Liga en cinq saisons.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu le Real Madrid lui montrer la porte de sortie à chaque été ou hiver. La rumeur OL est d’ailleurs souvent revenue sans jamais aboutir. Après l’avoir acheté 8 millions d’euros, l’OL avait profité de la bonne saison (21 buts) de Mariano pour voir le Real Madrid vouloir le rapatrier et mettre plus de 20 millions d’euros sur la table. Aujourd’hui, le club lyonnais s’en frotte les mains tandis que les Merengue ont traîné l’attaquant et ses 4,5M€ de salaire comme un boulet pendant cinq ans.

En fin de contrat en juin, Mariano aurait pourtant fait une demande osée au club madrilène selon le média espagnol Defensa Central. Malgré son faible temps de jeu, ses représentants auraient pour mission de négocier une prolongation de contrat avec un salaire divisé par deux. Une demande qui sera refusée mais qui montre le choix d'un train de vie plutôt que le sportif. Triste réalité pour un joueur de 29 ans qui n’a finalement réussi qu’une saison au plus haut niveau…