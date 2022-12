OL : Laurent Blanc n’a pas encore parlé avec John Textor

Actionnaire majoritaire de l’OL Groupe depuis une semaine, John Textor va bientôt venir à Lyon. En attendant, l’Américain n’a toujours pas échangé avec Laurent Blanc.

Il a assuré avoir déjà parlé avec le président et la cellule de recrutement. Laurent Blanc souhaite des renforts et en a fait part à sa direction depuis quelques temps déjà. Connait-il déjà l’enveloppe qui lui a été allouée pour ce mercato hivernal ? L’augmentation de capital liée au rachat de l’OL par John Textor promet 40M€ qui doivent servir à renforcer les équipes masculine et féminine. La part réservée à l’une et à l’autre reste un mystère.

Avec les nouveaux moyens de la vente, les cibles seront peut-être plus affinées. Non pas interrogé sur le rachat, Blanc a été questionné sur une prise de contact avec l’Américain. Comme lors de son arrivée sur le banc, les deux hommes n’ont pas encore échangé au contraire de Sonia Bompastor. "Monsieur Textor a racheté le club mais pour le moment je n'ai pas discuté avec lui et d'après ce que je sais, il n’est pas encore venu à Lyon."

La rencontre avec le nouveau propriétaire ne devrait plus tarder et devrait intervenir avant la rencontre contre le FC Metz en Coupe de France, le 7 janvier. Au moment du rachat, Jean-Michel Aulas et John Textor ont en effet annoncé sa venue pour le début du mois de janvier. Dans quelques jours donc.