Avec l’augmentation de capital liée au rachat du club par John Textor, l’OL va pouvoir compter sur une enveloppe financière supplémentaire au mercato. Dans un communiqué, l’OL Groupe a annoncé que sur les 86M€ d’augmentation, 40M€ seront alloués aux mercatos conjoints de l’équipe masculine et féminine.

Il y avait été question ces dernières heures d’une enveloppe mercato un peu plus conséquente qu’espérée. On parlait d'un peu plus de 50 millions d’euros pour le recrutement hivernal à partir du 1er janvier 2023. Elle sera finalement de 40 millions d'euros (sans vente) comme annoncé dans un communiqué mardi soir. Jean-Michel Aulas et John Textor avaient d’ailleurs de concert annoncé que l’OL allait bouger pour se renforcer, bien que ces arrivées ne soient faites avec intelligence.

"Oui, nous allons investir lors du mercato, mais je pense qu'il faut le faire de manière méthodique et intelligente, avait déclaré l’Américain lundi lors du rendez-vous téléphonique avec plusieurs médias dont Olympique-et-Lyonnais. Avec l'opération qui vient de se concrétiser, le club sera mieux placé pour saisir les opportunités qui se présentent."

Alors qu’une discussion doit se tenir entre la direction et Laurent Blanc, le coach lyonnais sait désormais à quoi s’en tenir pour renforcer un groupe qui a besoin de concurrence. Dans le cadre d’un communiqué sur le détail de l’augmentation du capital entraînée par le rachat de John Textor, l’OL Groupe a dévoilé l’enveloppe allouée. Elle sera de 40 millions d’euros mais ne concernera pas que le groupe masculin. Ce n’est pas une surprise puisque Jean-Michel Aulas avait déjà annoncé qu’une partie permettrait également de renforcer le groupe de Sonia Bompastor.

La répartition des 86 millions d’euros d’augmentation de capital :