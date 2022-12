Contre la Juventus Turin, l’OL ne veut pas jouer petit bras

Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (OL) face à Grosso (Juventus) (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Grâce à sa courte victoire contre Arsenal il y a sept jours, l’OL a son destin en main. Un nul peut suffire à son bonheur pour se qualifier en quarts de Ligue des champions. Néanmoins, la mentalité lyonnaise fait que l’objectif sera d’aller chercher une hypothétique première place.

C’est le meilleur scénario possible et en même temps celui qui pousse inconsciemment à faire des calculs d’apothicaire ou à gérer. En gagnant contre Arsenal la semaine dernière, l’OL s’est facilité la vie avant son dernier rendez-vous européen de l’année. En s’imposant à Londres, les joueuses de Sonia Bompastor "ont leur destin entre leurs mains". La finale de groupe qui a rapidement été mise en lumière avec la réception de la Juventus Turin ce mercredi au Parc OL, se fera un peu moins sous pression pour les Fenottes. La qualification n’est toujours pas acquise mais les Lyonnaises ont deux chances sur trois de voir les quarts de finales. Il suffit soit de gagner, soit de faire match nul. Seulement connaissant la mentalité du groupe lyonnais, l’option numéro 2 n’en est pas une. Du moins pas avant le coup de sifflet lançant cette rencontre.

"On a su sur l’aspect mental remonter une situation qui était mal engagée sur le début des phases de poules. Mercredi, on a notre destin entre nos mains, a rappelé Sonia Bompastor à la veille du match. On a pour habitude de démarrer nos matchs pour les jouer et les gagner. On a cette philosophie, on est à domicile et notre situation est un peu plus confortable que celle de la Juventus."

L'OL et la Juve se connaissent par coeur

Plus confortable certes mais pas sans danger. Comme l’a rappelé l’entraîneure lyonnaise, la Juventus, au contraire de l’OL, n’a rien à perdre dans cette rencontre. L’heure ne sera pas au calcul chez les Italiennes qui n’ont qu’un seul objectif : les trois points. Il n’y a rien de plus dangereux qu’une formation dos au mur et qui joue son va-tout. Bompastor est consciente que la Juve "est encore en vie donc elles vont venir avec la motivation de se qualifier. Elles ont encore une chance et vont la jouer à fond" et sait aussi ce qui l’attend. Entre le club piémontais et lyonnais, c’est une histoire qui se répète presque chaque saison en Ligue des champions.

Lors du dernier exercice, la Juve n’avait pas été loin de faire tomber les Fenottes en quarts avec notamment une victoire à Turin où les Lyonnais avaient joué à dix après un rouge d'Ellie Carpenter. Sonia Bompastor n’a pas oublié et s’en méfie comme le lait sur le feu. "C’est une équipe qui est capable de nous mettre en difficulté. Des scénarios surprenants comme la saison dernière avec un carton rouge qui les a relancées. Ce sont des joueuses qui ne lâchent rien sur l’aspect mental. Ce sont des joueuses qui vont vite devant donc en contre, elles peuvent nous faire mal."

Jouer pour ne pas perdre, la pire des solutions

L’objectif pour l’OL reste de "garder nos habitudes, notre philosophie et notre manière de jouer" face à son public. Tuer les espoirs turinois le plus rapidement possible sera la meilleure manière de vivre un match avec un minimum de pression. Sinon, il faudra faire le dos rond "en gardant la solidité défensive de ces derniers matchs" et profiter de cette volonté italienne de pousser pour exploser en contre et faire mal. Suivant la physionomie de ce combat qui ressemble à un huitième de finale décisif, Sonia Bompastor sera peut-être amenée à revoir son analyse et pourquoi pas jouer petit bras si le score reste encore indécis.

Ce n’est pas l’objectif au sein du groupe lyonnais qui compte sur les retours d’Amel Majri ou encore Sara Däbritz pour apporter un peu de sérénité si les vents se retrouvent contraires. "En ayant retrouvé des joueuses d’expérience, j’ai un banc de qualité et peu importe le temps passé sur le terrain, il faut qu’elles donnent tout et je dois pouvoir compter sur elles. Elles doivent être dans cet état d’esprit et puissent répondre à tous types de scénario."

L’OL se retrouve dans un entre-deux qui n’est jamais bien bon. Jouer pour ne pas perdre est le meilleur moyen pour connaitre cruelle désillusion. Heureusement, l’ADN de cette équipe nous a appris que les Fenottes ont soif de victoires. Sur les 49 dernières rencontres à domicile, l’OL gagne (44 victoires) ou perd (5 défaites). Ce mercredi, il signera très certainement pour un partage des points même si les Lyonnaises préféreraient s’éviter des sueurs froides.