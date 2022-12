OL : Majri apte à jouer contre la Juve, Däbritz dans le groupe

Pour la réception de la Juventus Turin, Sonia Bompastor peut compter sur le retour officiel d’Amel Majri. Ayant repris l’entraînement, Sara Däbritz est dans le groupe mais "n’est pas encore à 100%".

Honneur à la continuité pour ce rendez-vous de l’année en Ligue des champions. Pour jouer sa qualification en quarts de finale, Sonia Bompastor va s’appuyer sur l’ensemble des joueuses qui avaient fait le déplacement pour Arsenal il y a une semaine. Déjà dans le groupe pour Londres, Amel Majri va cette fois postuler pour gratter quelques minutes mercredi au Parc OL. En conférence de presse, l’entraîneure lyonnaise a validé et confirmé la présence de l’internationale français face à la Juventus. "Contre Arsenal, elle devait valider quelques tests physiques qu’elle a réussis cette semaine donc elle est de retour officiellement. Elle sera disponible."

Une bonne nouvelle pour l’OL même si Majri n’a pas joué depuis plus d’un an. Néanmoins avec l’importance de la rencontre, les Fenottes ne crachent pas sur un renfort d’expérience à l’intérieur du vestiaire. La gauchère ne sera pas le seul retour notable dans le groupe lyonnais. Ayant repris l’entrainement collectif depuis quelques jours, Sara Däbritz s’est entraîné avec le reste du groupe ce mardi, à la veille de la réception de la Juventus.

Malgré tout, elle ne commencera pas la rencontre, c’est une certitude, et à voir si elle pourra avoir quelques minutes suivant la physionomie du match. "Sa cheville va bien, elle se sent bien. Elle a été éloignée des terrains pendant presque trois mois et comme je le dis régulièrement, il faut être patient, a annoncé Bompastor. Elle n’est pas encore prête à 100% mais elle a réalisé de bonnes séances d’entraînement." Ayant écourté sa séance, Delphine Cascarino est malgré tout dans le groupe retenu.

Le groupe de l’OL retenu contre la Juventus : Endler, Holmgren, Paljevic