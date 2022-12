OL : Moussa Dembélé meilleur buteur de l’année à domicile

Maxence Caqueret et Moussa Dembélé (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Bien moins en réussite dans cette saison 2022-2023, Moussa Dembélé avait pourtant vécu un premier semestre 2022 des plus prolifiques. Avec 12 buts, il est celui qui a le plus marqué au Parc OL cette année.

Depuis son arrivée, Laurent Blanc tente par tous les moyens de mettre Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé dans les meilleures conditions. Avec le 4-4-2 mis en place durant la préparation, le système est fait pour voir les deux attaquants briller. Ce n’est clairement pas une franche réussite pour le moment avec un Dembélé sevré de ballons. Auteur d’un triplé contre Louvain pour le 1er match amical, l’attaquant français n’a clairement pas connu un second semestre 2022 à la hauteur du premier. Avec deux petits buts en championnat, Moussa Dembélé ne surfe pas sur sa fin de saison dernière.

Dembélé n'a plus marqué depuis le 3 septembre

Avec 17 buts sur la phase retour, il avait passé la seconde pour atteindre les 21 réalisations en Ligue 1. Blanc et l’OL espèrent pareil scénario cette saison pour redresser la barre. En attendant, au moment de faire le bilan de cette année 2022 qui s’achève, Moussa Dembélé profite de sa pleine confiance entre janvier et mai dernier pour s’offrir le titre honorifique de meilleur buteur au Parc OL cette année. Avec 12 réalisations, il devance largement Tetê et Karl Toko-Ekambi avec 7 buts. Revenu seulement en août, Alexandre Lacazette échoue lui juste au pied du podium avec ses cinq pions en 8 rencontres.