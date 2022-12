OL : Amel Majri a "hâte de redevenir footballeuse"

Plus d’un an après sa blessure au ligament croisé, Amel Majri a fait son retour dans le groupe de l’OL. En attendant de rejouer, la Lyonnaise est revenue sur sa grossesse.

Elle n’a pas encore rejoué que Sonia Bompastor loue déjà son retour. Retenue dans les groupes contre Arsenal et la Juventus Turin, Amel Majri va devoir attendre 2023 avant de reporter le maillot de l’OL. Néanmoins, sa simple présence au sein du vestiaire a apporté un supplément d’âme et d’expérience selon son entraîneure. Victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2021, Majri a trouvé le temps long et a désormais hâte d’en découdre. "Plus d’un an, c’est trop long, je n’en peux plus ! J’ai hâte…, a-t-elle déclaré dans une interview pour la FFF. Il y a eu la blessure, la grossesse, l’accouchement… J’ai envie de tout laisser derrière moi et de redevenir footballeuse mais avec Maryam (elle sourit)."

"Si c'était à refaire, j'attendrais"

Maryam, c’est la petite fille à qui elle a donné naissance en juillet dernier. Profitant de sa blessure, l’internationale française a eu la chance de tomber enceinte et de pouvoir profiter de sa convalescence pour ne pas sacrifier une année de sa carrière pour cet objectif personnel. Aperçue tout au long de sa grossesse au centre d’entraînement de l’OL, Amel Majri n’a jamais coupé, faisant "même un tennis la veille de l’accouchement". Entre rééducation liée à son genou et maternité, le quotidien de la joueuse n’a pas été de tout repos. Première joueuse française en activité à devenir maman, Amel Majri concède qu’allier les deux rôles n’est pas la meilleure des solutions pour une sportive en recherche d’excellence.

"Je ne vais pas vous mentir. Si c’était à refaire, je pense que je ne le referais pas. Je suis partagée. D’un côté, on doit avancer en France et pour cela, il faut des pionnières car ce serait discriminant de nous empêcher d’avoir un enfant. D’un autre côté, il y a la réalité et les exigences du métier de sportive. Aujourd’hui, je veux allaiter mais vais-je pouvoir le faire autant que je le souhaite ? Va-t-on me dire qu’introduire le lait et mixer les deux, c’est bien aussi ? Si je le fais, c’est comme si je mettais un peu mon bébé entre parenthèses à cause de mon travail. Pour moi, c’est dur de faire les deux."

A bientôt 30 ans, Amel Majri veut retrouver le fil de sa vie de sportive. Avec désormais une supportrice de plus à ses côtés.