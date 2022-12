OL : Corentin Tolisso prend "ce rôle de leader à coeur"

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ayant enfin pu enchaîner durant la préparation hivernale, Corentin Tolisso peut-il enfin la pleine mesure de son talent ? Ses coéquipiers, comme Maxence Caqueret, l’espèrent.

Laurent Blanc l’a avoué lui-même lundi, il est "sur le bon chemin". Après une première partie de saison tronquée par les blessures, Corentin Tolisso a pu faire une préparation physique complète durant la trêve liée à la Coupe du monde. S’il n’a pas joué 90 minutes sur les 5 matchs amicaux à l’image de ses coéquipiers, le milieu de terrain a pu enchaîner et continue de monter en puissance. Une bonne nouvelle pour l’OL qui est à la recherche d’assurance à l’heure de lancer sa deuxième partie de saison.

"Malheureusement, Coco a eu quelques pépins physiques, mais ça ne l’a pas empêché de revenir en forme. Pour m’entraîner avec tous les jours, il est prêt physiquement, a assuré Maxence Caqueret en conférence de presse. Il a ce rôle de leader sur et en dehors du terrain. C’est vraiment une chance de pouvoir jouer avec lui. Il va pouvoir m’aider à progresser encore."

"Quand Tolisso et Lacazette parlent, on écoute"

Revenu à l’OL durant l’été avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a représenté cette politique de l’ADN OL et devait servir d’exemple à la jeune génération. "La bonne relation entre anciens et jeunes" est au rendez-vous mais il manque encore à la retranscrire sur le terrain en enchainant les matchs. Maxence Caqueret et Laurent Blanc espèrent que ce sera à partir de Brest mercredi. Pour redresser la barre, l’OL aura de toute façon besoin d’un grand Tolisso. Malgré ses pépins physiques, le champion du monde 2018 a en tout cas assumé ce rôle de leader dans le vestiaire. Un "rôle qu’il prend avec beaucoup d’assurance et de coeur. Il sait dire les choses de la bonne façon et il a cette chance d’être à l’écoute de tous. C’est bien d’avoir de tels joueurs avec nous."