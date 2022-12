Nicolas Tagliafico, champion du monde avec l’Argentine (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Invité à se prononcer sur les célébrations argentines après le sacre, Laurent Blanc n’a pas souhaité s’épancher plus sur le sujet. Néanmoins, l’entraîneur de l’OL semble avoir moyennement apprécié certains gestes.

Connaitre la joie d’un titre de champion du monde, Laurent Blanc connait ça. Même s’il n’a pas joué la finale 1998 à cause d’un carton rouge en demies, l’entraîneur de l’OL peut se targuer d’avoir décrocher ce trophée au même titre que Jérôme Boateng, Corentin Tolisso et désormais Nicolas Tagliafico. Il sait donc ce que ce succès procure comme émotion, lui qui qui a vécu la remontée des Champs-Elysées. La marée humaine était peut-être moins impressionnante qu’en Argentine mais les célébrations plus bienveillantes.

Interrogé sur les gestes d’Emiliano Martinez depuis quelques jours, Laurent Blanc l’a joué subtil pour dire le fond de sa pensée. "Ca dépend de la nature humaine. Il y en a qui sont introvertis, d’autres extravertis. Je sais ce que ça procure, quelle est la décharge émotionnelle de gagner la Coupe du monde. Après, il faut savoir se maitriser dans la célébration et ce n’est pas le cas de tout le monde."

Heureusement pour l’OL, Nicolas Tagliafico n’a pas pris part à ces célébrations qui ont été mal vues en France.