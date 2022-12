Le clan Benzema (ex-OL) affirme qu’il aurait pu jouer le Mondial

Karim Benzema avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Une semaine après l’annonce de sa retraite internationale, Karim Benzema fait encore parler. Face à sa blessure et son départ de l’équipe de France, le clan de l’attaquant a apporté des preuves qu’il aurait pu continuer avec les Bleus au Qatar.

C’est un feuilleton qui ne trouvera d’issue qu’une fois que les principaux protagonistes auront pris la parole sur le sujet. Entre Karim Benzema et l’équipe de France, l’histoire a été inachevée et a pris fin en même temps que l’attaquant quittait le Qatar après une blessure aux quadriceps. Seulement, c’est bien cette blessure qui est au centre des crispations ces derniers temps avec un retour prématuré de Benzema à Madrid selon certaines sources. Le Real Madrid n’aurait d’ailleurs pas compris pour son capitaine n’était pas resté avec les Bleus alors que sa blessure lui aurait permis de jouer les phases finales. Une version contestée par Guy Stéphan.

"Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid, avait détaillé l’adjoint dans un carnet de bord pour Le Parisien. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du Monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent, mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent."

Seulement cette version des faits n'est pas la même que celle du clan de Karim Benzema, qui a joué une partie de l’amical disputé par le Real Madrid. Ancien agent du joueur et toujours proche du Ballon d’Or, Karim Djaziri, qui était venu sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, avance que Benzema aurait pu être disponible pour le 8e de finale. "Je pose ça là, mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ?" La question reste en suspens… Reste à savoir si elle aura un jour une réponse.