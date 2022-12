Selma Bacha et Wendie Renard à la veille de la finale de la Ligue des champions (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec un peu plus de dix jours de repos, les joueuses de l’OL en profitent pour recharger les batteries. Selma Bacha et Alyssia Paljevic ont choisi de rejoindre Wendie Renard dans sa Martinique natale avant la reprise.

Un repos bien mérité. Après une première partie de saison éreintante avec un calendrier surchargé et des blessures qui ont empêché un certain turnover, les joueuses de l’OL profitent de dix petits jours de vacances pour recharger les batteries avant la reprise le 3 janvier. Inséparables au centre d’entraînement, Selma Bacha et Alyssia Paljevic le sont également en dehors des terrains et ont décidé de passer leurs vacances ensemble. Les deux Lyonnaises ont d’ailleurs choisi de rejoindre une autre Fenotte pour ces fêtes de fin d’année.

En bonne capitaine, Wendie Renard a accueilli les deux cadettes dans sa Martinique natale pour cette fin décembre. Mais qui dit vacances ne dit pas forcément repos total. Comme capté par une photo, les trois Lyonnaises se sont lancées à l’assaut du sommet du Morne Larcher qui culmine à 478m. Une randonnée découverte mais aussi sportive pour garder la forme.