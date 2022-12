OL : les Fenottes reprendront le 3 janvier 2023

Après leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, les joueuses de l’OL vont avoir le droit à un peu de repos. Sonia Bompastor a fixé la reprise de l’entraînement au 3 janvier prochain.

Avec le PSG, elles ont eu droit à un peu de rab. Au contraire des autres équipes de D1 féminines, Lyonnaises et Parisiennes n’ont pas eu la chance d’être en vacances dès le 11 décembre et leur choc au Parc OL. Avec deux matchs de Ligue des champions à jouer, l’OL a dû donner un dernier coup de collier avec le déplacement à Arsenal et la réception de la Juventus Turin mercredi. Avec la qualification en poche, les Fenottes sont parties ce jeudi en vacances avec le sentiment du travail accompli même si le fond a laissé à désirer.

Les voilà parties pour un peu moins de deux semaines de repos. En effet, avec un match de Coupe de France programmé le 8 janvier à Rodez, les congés de Noël seront de courte durée pour les coéquipières de Wendie Renard. Après la rencontre européenne, Sonia Bompastor a fixé au 3 janvier 2023 la reprise de l’entraînement des Lyonnaises. "L'idée est que les joueuses puissent couper les huit premiers jours pour se ressourcer, alors qu'elles ont eu peu de vacances cet été." Avec seulement treize jours, le staff lyonnais a essayé de faire au mieux mais est-ce suffisant pour retrouver une vraie fraîcheur physique ?