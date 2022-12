OL - Mercato : les Fenottes sur la piste d’Ona Batlle ?

Qualifié pour les quarts de la Ligue des champions, l’OL réfléchirait déjà à la saison prochaine. De l’autre côté de la Manche, il se murmure que la situation d’Ona Batlle intéresserait les Fenottes et le FC Barcelone.

Des vacances bien méritées. Après une première partie de saison éreintante à cause du calendrier mais aussi des nombreuses blessures obligeant à tirer sur la corde, les Fenottes vont pouvoir couper pendant quelques jours après la qualification en Ligue des champions. Pas trop longtemps non plus puisque le retour à l’entraînement est prévu dès le 3 janvier avec la préparation du match de Coupe de France contre Rodez, le 8 janvier. Néanmoins, le repos ne sera pas pour tout le monde avec la préparation de la seconde partie de saison aux gros objectifs pour le staff mais aussi pour anticiper les prochains mois à venir.

A l’OL, l’effectif risque d’être bouleversé à l’été prochain. De nombreuses joueuses sont en fin de prêts (Horan, Gilles) ou de contrat (Van de Donk, Macario, Bruun…) et il faudra gérer ces possibles prolongations ou non. Mais aussi penser à se renforcer. Dans ce sens, outre Manche, on pense savoir que le club lyonnais regarderait avec intention du côté de Manchester United et Ona Batlle. La défenseuse internationale espagnole est en fin de contrat en juin prochain et représente l’avenir du football ibérique (23 ans). Si l’OL se montre intéressé, il va devoir jouer des coudes puisque le FC Barcelone serait également sur le coup pour rapatrier une joueuse formée dans le club catalan.