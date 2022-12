OL - Monza : vers une faible affluence au Parc OL

Pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, l’OL reçoit Monza au Parc OL ce jeudi (19h). Une affiche qui ne devrait pas déchaîner les passions à Décines…

Un dernier tour de piste avant la reprise. Ce jeudi (19h), l’OL affronte l’AC Monza au Parc OL. La ville italienne est bien plus réputée pour sa piste de course automobile qui accueille notamment un Grand Prix de Formule 1 que pour son équipe de football mais ce sera une première entre les deux clubs. Propriété de Finiset, holding de la famille Berlusconi, l’AC Monza réalise pour le moment un début de saison correct pour sa 1re dans l’élite italienne. Néanmoins, ce ne semble pas être suffisant pour attirer les supporters au Parc OL.

Mercredi soir, un peu plus de 11 000 spectateurs ont été annoncés pour le match de la qualification des Fenottes contre la Juventus Turin. Vingt-quatre heures après, l’enceinte de Décines va sonner encore un peu plus creux (lien billetterie). En attendant les achats de dernières minutes, ce sont près de 3 000 Lyonnais(es) qui sont attendus pour la dernière sortie des joueurs de Laurent Blanc. Samedi dernier contre Sochaux, le public avait déjà eu du mal à répondre à l’appel de la pelouse du terrain Gérard Houllier. Ce jeudi, l’écrin sera plus grand, les températures plus douces mais les consignes du coach lyonnais risquent d’être audibles à tous ceux présents au stade.