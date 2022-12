Qui est l’AC Monza, adversaire de l’OL ?

Pour la première fois de son histoire, l’OL va affronter l’AC Monza, ce jeudi (19h). Le club italien a été promu pour la 1re fois en Serie A et est actuellement 14e.

Ce sera une grande première ce jeudi au Parc OL. Pour la première fois de leur histoire, l’OL et l’AC Monza vont s’affronter. Ce ne sera qu’un amical certes mais le club italien va s’ajouter à la longue liste des adversaires européens joués par les Lyonnais. Il faut dire qu’un tel affrontement n’avait pas forcément lieu d’être il y a encore quelques mois. En effet, Monza est un petit nouveau sur l’échiquier italien. Racheté par le tumultueux Silvio Berlusconi en 2018, le club lombard a toujours vécu dans l’ombre des deux ogres milanais que sont l’AC Milan et l’Inter Milan avec pour simples faits d’armes des titres de troisième division.

Rien de bien folichon pour un club qui a accueilli en son sein un certain Patrice Evra avant qu’il n’explose à Monaco ou même Christophe Galtier à la fin de sa carrière de joueur. Et puis est arrivée en 2018 Berlusconi, accompagné de son fidèle lieutenant au Milan Adriano Galliani. Le début d’un rêve pour le club qui en l’espace de quatre ans va passer de la Serie C et à la Serie A.

Promu cette saison dans l’élite italienne, l’AC Monza se débrouille plutôt bien pour sa première historique dans le Calcio. Sans noms ronflants si ce n’est quelques joueurs rodés à la Serie A (Petagna, Sensi), le club lombard est actuellement 14e avec 9 points d’avance sur le premier relégable. Pourtant, tout n’avait pas commencé sous les meilleurs hospices avec seulement un point sur les sept premières journées, coûtant sa place à Giovanni Stroppa remplacé par Raffaele Palladino.