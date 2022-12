OL : Selma Bacha ne veut "rien laisser à personne"

Qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions, l'OL a assuré l'essentiel mercredi soir. Avant de partir en vacances, Selma Bacha a promis des jours plus radieux entre Rhône et Saône en 2023.

Elle était d’humeur joyeuse malgré un test antidopage qui l’a empêchée de pouvoir célébrer avec ses coéquipières dans le vestiaire. Comme à son habitude, Selma Bacha n’est pas du genre à cacher ses émotions que ce soit sur le terrain où elle s’est rendue coupable de quelques coups vicieux face aux Turinoises ou en dehors. Malgré un contenu loin d’être à la hauteur du standing de l’OL, la latérale a préféré retenir le positif. A savoir une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions mais aussi un quatrième clean-sheet de suite dans la compétition.

"L’objectif avant le match était cette qualification donc il est atteint. On est fière et on peut partir tranquillement en vacances, a déclaré soulagé Bacha après la rencontre. On a été costaude défensivement, après offensivement on aurait pu mieux faire mais l’objectif est atteint. On a travaillé toute la semaine défensivement donc on a réussi à bien les bloquer et elles n’ont pas réussi à marquer et à se montrer dangereuse."

"Nous serons prêtes en 2023"

Redescendue d’un cran pour cette rencontre décisive au Parc OL, Bacha n’a pas ménagé ses efforts et va maintenant pouvoir profiter de quinze jours de repos pour recharger les batteries. Entre la fin de saison dernière avec l’OL, l’Euro durant l’été puis cette première partie de saison, la Lyonnaise n’a pas pu souffler. Mais à 21 ans, Selma Bacha n’a pas vraiment le temps et l’a rappelé à qui veut l’entendre : les Fenottes sont toujours vivantes et ne rendront pas leur couronne aussi facilement.

"Cette année a été longue, il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de blessées mais je sais qu’au mois de janvier, on va revenir en force, a promis l'internationale française. On a fait le boulot. On sera là, on sera prête. Ce qu’on peut me souhaiter ? Remporter toutes les compétitions que je peux disputer en club et avec la sélection. Ne rien laisser à personne parce qu’ici on est dans le meilleur club."

Le message est passé en cette période de fin d’année propice aux voeux.