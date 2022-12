Après la Juve, seule la qualification est belle pour l'OL

Submergé par l’enjeu de la rencontre, l’OL n’a pas réussi à faire sauter le verrou turinois. Qu’importe, avec ce nul contre la Juve, les Fenottes seront en quarts de finale et c’est tout ce qui importait après la rencontre.

Pour le contenu, il faudra repasser. Selma Bacha a rapidement mis les mots dessus après la rencontre préférant "savourer la qualification plutôt que de parler de ce qui n’a pas fonctionné" mercredi soir face à la Juventus Turin. Après un début de campagne des plus chaotiques avec seulement un point pris sur six possibles, l’OL a bien redressé la barre et est allé chercher ce qui était devenu un objectif encore plus primordial après le démarrage poussif : une qualification pour les quarts de finale. C’est chose faite depuis mercredi soir malgré le nul contre la Juve.

Il n’en fallait pas plus ou pas moins pour les Fenottes qui vont devoir très certainement s’attaquer à un gros morceau au tour suivant après avoir fini 2es de leur poule. Mais comme le dit Amandine Henry, "pour aller au bout, il n’y aura que des gros morceaux". En plus de battre des clubs qui "veulent nous faire tomber et qui jouent à 200%", l’OL va devoir retrouver une identité de jeu. Si la qualification était au centre des discussions et des festivités d’après-match dans le vestiaire, joueuses comme entraîneure savent que la partition jouée mercredi n’a pas été digne d’un tenant du titre.

Bompastor pointe le déchet technique

Sonia Bompastor a mis ça sur le compte de la pression du match avec "certaines joueuses peut-être inhibées par l’enjeu" mais le soulagement de la qualification n’a pas caché les problèmes toujours aussi offensifs des Lyonnaises. Delphine Cascarino a tenté d’apporter un peu de sel à cette organisation mais une fois de plus, ses tentatives individuelles ou collectives n’ont pas abouti au résultat espéré. Ca ne date pas d’hier avec un seul but sur les trois derniers matchs et l’entraîneure de l’OL en est consciente. "Il y a deux solutions, soit on baisse les bras et on laisse tomber, soit on essaye d’identifier, d’analyser pour rectifier. Avec les qualités des joueurs avec qui on a démarré le match, il y a de la qualité technique et on doit être capable de mieux faire. mais trop de déchet technique et à ce niveau, ça ne nous permet pas de punir l’adversaire. La remise en question est primordiale et les joueuses en ont conscience."

Ce constat d’après-match, Sonia Bompastor concède le faire depuis un peu trop longtemps mais elle croit en des jours meilleurs avec le retour de certaines joueuses. Offensivement, ceux d’Ada Hegerberg et Catarina Macario ne seront pas pour tout de suite mais des individualités comme Sara Däbritz ou Amel Majri pourraient offrir d’autres solutions, d’autres possibilités de système. Avant d’y penser, il y a un repos bien mérité qui attend les Fenottes. Quinze jours de vacances avec "l'idée que les joueuses puissent couper les huit premiers jours pour se ressourcer, alors qu'elles ont eu peu de vacances cet été." Avant de retourner au charbon dès le 3 janvier avec des objectifs de début de saison toujours bien d’actualité. Avec tout ce qu’a vécu l’OL depuis six mois, c’est peut-être bien l’essentiel aujourd’hui.