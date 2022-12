OL : trois Lyonnais parmi les jeunes les plus utilisés en Ligue 1

Face à la politique mise en place en début de saison, l’OL se retrouve à miser sur la jeunesse. Après quinze journées, Castello Lukeba est le joueur de moins de 21 ans qui a le plus joué en Ligue 1 cette saison.

Ils font la fierté du peuple lyonnais. Entre les supporters de l’OL et le centre de formation, c’est une histoire d’amour qui dure depuis toujours. Alors quand un jeune arrive à se faire une place au soleil dans le groupe professionnel, il y a forcément une certaine fierté. Avec la politique des dernières années, les exemples sont désormais nombreux quand ils se comptaient sur les doigts de la main il y a encore 20 ans. En attendant que Mohamed El Arouch ou Rayan Cherki ne s’imposent vraiment, Castello Lukeba et Malo Gusto sont les derniers joueurs "made in Lyon" à avoir trouvé leur place. Et de quelle manière ! Laurent Blanc le regrette presque mais les deux défenseurs sont devenus des cadres avant même d’avoir passé la vingtaine.

Sans concurrence, Gusto a un boulevard devant lui et se retrouve logiquement à enchaîner les matchs. Cette saison, le latéral a déjà disputé 1218 minutes ce qui en fait le deuxième joueur de moins de 21 ans le plus utilisé en Ligue 1 après 15 rencontres. L’international Espoir est simplement devancé par son compère lyonnais qu’est Castello Lukeba. Avec 1260 minutes jouées, le défenseur central n’a manqué que le déplacement à Lens pour blessure entre août et novembre. Une régularité précoce certes mais qui montre aussi que la responsabilité de l’OL est donnée à des jeunes encore en quête de maturité. Un point sur lequel appuie Laurent Blanc depuis son arrivée.

Les joueurs de moins de 21 ans ayant le plus joué en Ligue 1 :

1. Castello Lukeba (OL) : 1260 minutes

2. Malo Gusto (OL) : 1218

3. Dango Ouattara (FCL) : 1197

4. Elye Wahi (MHSC) : 1175

5. Quentin Merlin (FCN) :1132

6. Adrien Truffert (SRFC) : 1117

7. Bradley Locko (SDR) : 1057

8. Farès Chaïbi (TFC) : 835

9. Johann Lepenant (OL) : 832

10. Théo Le Bris (FCL) : 815