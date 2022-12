Coupable sur le but sochalien, Castello Lukeba a fait amende honorable. Néanmoins, Laurent Blanc a pointé du doigt cet errement individuel, symbole des maux collectifs de l’OL.

Il aurait certainement aimé fêter son passage à la vingtaine d’une bien autre manière. Dans le froid de Décines, Castello Lukeba a soufflé ses 20 bougies samedi mais n’a malheureusement pas eu le cadeau d’anniversaire espéré. Au contraire, il s’est retrouvé avec un cadeau empoisonné, lui qui a été coupable sur l’ouverture du score de Sochaux. En laissant Sissoko seul, le défenseur central a mis l’OL dans une mauvaise posture après seulement sept minutes de jeu. Une récurrence défensive dans cette préparation hivernale après les deux buts encaissés après quelques secondes contre Louvain et Liverpool.

"On est en progression, a ironisé à moitié Laurent Blanc après la rencontre. On en avait pris un au bout de dix secondes la dernière fois (face à Liverpool, le 11 décembre). Ça en devient presque une plaisanterie ! Quand je répète qu’on a de jeunes joueurs, c’est parce qu’ils font des bêtises et qu’ils doivent apprendre, même si les anciens en font aussi."

"Prendre ses responsabilités c'est bien, avant un but c'est mieux"

Interrogé après la rencontre par la chaîne du club, Castello Lukeba a fait son mea-culpa et pris l’ouverture du score sochalienne pour lui. Mis au courant des propos de son joueur, Laurent Blanc n’a pas cherché à déresponsabiliser le jeune défenseur, bien au contraire. En pointant du doigt cette erreur, l’entraîneur lyonnais a aussi voulu mettre en lumière les errements défensifs de son équipe et pas seulement de l’international Espoirs français. Il appelle "chaque joueur de mettre l’agressivité nécessaire pour pas que son bonhomme ne marque pas ou se retrouve en position de le faire."

"Il a pris ses responsabilités sur le but encaissé, c’est très bien. Mais les prendre avant, c’est mieux, a poursuivi Laurent Blanc. J’espère que ça lui servira. On a tous été jeunes et on a tous fait des erreurs. Même quand on est âgé et expérimenté, on en fait. Alors vous pensez bien quand on a 20 ans… Il les a fêtés aujourd’hui (samedi). Du coup, il se souviendra de son anniversaire et de cette erreur de marquage. Et j’espère que ça ne lui arrivera plus…"

Le message est passé et la séance vidéo prévue lundi devrait permettre au staff et notamment à Claudio Caçapa en charge du secteur défensif de revoir ce qui ne va pas. Que ce soit samedi ou lors des dernières sorties.