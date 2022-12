OL - Ligue des champions : 14e qualification en 16 participations

Tenant du titre, l’OL a réussi à inverser un scénario de début contraire pour se qualifier pour les quarts de la Ligue des champions. Les Fenottes en sont à 8 de suite à ce stade de la compétition.

A un petit but près, l’OL aurait pu devenir le premier tenant du titre à se faire sortir avant les quarts de finale de la Ligue des champions. Heureusement pour les Fenottes, le simple point du match nul (0-0) gratté contre la Juventus Turin mercredi soir a suffi au bonheur lyonnais. Après un début de campagne compliqué, les joueuses de Sonia Bompastor ont réussi à inverser la tendance pour rejoindre les phases finales. Comme l’a si bien rappelé Jean-Michel Aulas dans les couloirs du Parc OL après la rencontre, c’est désormais une 14e qualification à ce stade de la compétition en 16 campagnes européennes pour le club lyonnais. Une vraie fierté pour Amandine Henry.

"C’est énorme en plus je suis là depuis le début personnellement. Je les ai vues passer les années et on ne s’en rend pas compte, a confié la milieu après le match. C’est seulement quand on arrêtera le foot qu’on se dira 'ah oui quand même'. Et je ne sais pas si une autre équipe le fera un jour. On peut être fière de nous mais ça ne s’arrête pas là et j’espère qu’il y aura d’autres finales derrière."

Face à la montée en puissance de la concurrence européenne, l’OL doit puiser dans ses ressources. Néanmoins, en mars prochain, le club sera une nouvelle fois au rendez-vous, pour la 8e fois de suite. La longévité, quelque chose qui ne s’achète pas.