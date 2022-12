OL : Iconic Sports a apporté 75M€ pour 19% d'Eagle Football

James Dinan, propriétaire des Milwaukee Bucks et patron d’Iconic Sports (Photo by Slaven Vlasic / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En s’entourant de trois fonds d’investissement, John Textor a réussi à ce que Eagle Football puisse racheter l’OL. S’il détient désormais 78% du club lyonnais, l’Américain a dû céder des parts dans sa holding pour y parvenir.

Il lui aura fallu 6 mois mais depuis le 19 décembre, John Textor est le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. S’il est la représentation physique, l’Américain a surtout racheté le club lyonnais via la holding Eagle Football qui regroupe désormais les clubs de Botafogo, de Crystal Palace, de Molenbeek et donc de l’OL. Pour que le club septuple champion de France intègre Eagle Football, Textor a dû s’entourer et s’est appuyé sur trois fonds comme décrit mardi : Ares Management, Iconic Sports et Elmwood. Ces trois fonds n’ont pas investi dans l’OL Groupe mais bien dans Eagle Football et si l’on savait que Ares Management avait apporté pour près de 400 millions d’euros de prêt, la participation des deux autres était encore assez flou.

Dans un document juridique américain, le détail a été mis à jour avec un investissement de 75 millions de dollars de la part d’Iconic Sports. Cette somme a permis à James Dinan, patron de la société et propriétaire de la franchise NBA de Milwaukee, d’acquérir 19% des parts d’Eagle Football. Il y a quelques mois, il avait été fait part d'un apport de 75+25M€ de la part de deux autres fonds américains. De son côté, avec 25 millions d’euros, Elmwood détient désormais 6% du capital de la holding. Pour faire simple, John Textor possède 75% d’Eagle Football, selon L'Equipe, qui a racheté 78% du capital de l’OL Groupe. Un vrai montage financier pour arriver à ses fins.