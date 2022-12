OL : Lukeba central défensif le plus prometteur selon le CIES

Castello Lukeba et Jonathan David lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

A l’aide d’une série de données, le CIES, observatoire du football, a rendu des Top 10 sur chaque position des joueurs nés avant 2002. Au rayon des centraux défensifs, Castello Lukeba arrive en tête.

Les plus anciens diront qu’on peut faire dire n’importe quoi aux données et statistiques. Pourtant, le football moderne s’appuie de plus en plus sur la data aussi bien pour augmenter les performances que pour juger du potentiel d’un joueur. Le CIES, également appelé Observatoire du football, en a fait son cheval de bataille et rend chaque semaine et mois un rapport sur un critère particulier. Lundi, il s’est intéressé sur les joueurs prometteurs de moins de 21 ans avec plusieurs domaines et variables pour établir leur top 10 sur chaque position. L’OL est représenté par deux fois dans ce rapport.

Une première fois au moment de parler des centraux défensifs et non de ceux de construction comme Joško Gvardiol, révélation du Mondial 2022. A ce petit jeu, c’est Castello Lukeba qui arrive en tête, étant considéré comme le central défensif ayant acquis le plus d’expérience en 2022. Il faut dire que le Lyonnais a vécu une ascension express au point de devenir le patron de la défense lyonnaise. Selon le CIES, la valeur marchande du jeune défenseur de 20 ans serait aujourd’hui de 37M€. Celle de Malo Gusto est bien inférieure (17M€) mais il est considéré le latéral droit offensif le plus prometteur. Une distinction qui devrait ravir ses détracteurs qui considèrent que son jeu défensif est encore trop perfectible…