Fred (ex-OL) revient sur son incroyable match contre le PSV

Fred après son but lors d’OL – PSV en mars 2006 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

De passage à Lyon pour Noël, Fred a rendu visite aux joueurs de l’OL. Il a croisé d’anciens coéquipiers comme Claudio Caçapa et Remy Vercoutre ce qui lui a rappelé certains souvenirs.

Il n’avait plus mis les pieds à Lyon depuis 2009. Pourtant, son français est toujours là et son retour a donné le sourire à plus d’une personne. De passage au centre d’entraînement de Décines samedi, Fred en a profité pour recroiser certaines têtes bien connues comme Bernard Lacombe, Rémy Vercoutre ou encore Claudio Caçapa. Venu avec le maillot de Fluminense en guise de cadeau, l’ancien attaquant de l’OL n’a pas oublié son seul passage en Europa dans sa carrière. L’aventure a duré quatre saisons avec des hauts et des bas mais quand le nom de Fred revient aux oreilles des supporters, c’est forcément son but contre le PSV qui arrive en premier. Ce huitième de finale retour de Ligue des champions a d’ailleurs été un grand moment pour le Brésilien, devenu papa quelques minutes avant le match.

"Le match contre le PSV reste spécial dans toute ma carrière. Ma fille venait de naître, s’est rappelé Fred au micro du club. Je devais être titulaire pour ce match mais comme je suis allé à l’hôpital pour voir la naissance de ma fille, Gérard Houllier m’a dit que c’était mieux que je commence sur le banc et que je rentre après. Parce que je suis arrivé avec la voiture de police. Je suis sorti de l’hôpital à 19h30, la police m’a escorté jusqu’à Gerland et après je suis entré dans le stade quinze minutes avant le début du match."

Entré à la 65e minute à la place de John Carew, Fred a bouclé le festival offensif lyonnais (4-0) avec un but qui reste dans la mémoire de Gerland. Un "elastico" pour éliminer son adversaire à l’entrée de la surface avec de trouver la lucarne de son pied gauche. Avec une tétine cachée dans son short, Fred avait terminé cette journée du 8 mars 2006 en beauté.