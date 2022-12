OL - Mercato : Julian Pollersbeck ouvre la porte à un départ

Revenu de blessure il y a une semaine, Julian Pollersbeck sait que son avenir est bouché à l’OL. Le gardien allemand, en fin de contrat en juin 2024, n’est pas contre un nouveau challenge dès cet hiver.

Avec l’intouchable Anthony Lopes, difficile de se faire une place au soleil dans les cages de l’OL. Depuis trois ans, Julian Pollersbeck l’a bien compris lui qui n’a joué que quelques matchs avec le club lyonnais (11). Avec le retour de Rémy Riou et la prolongation de contrat de Kayne Bonnevie, l’Allemand s’était d’ailleurs vu montrer la porte de la sortie par le club à en croire le principal intéressé. "Le club m’a indirectement dit que je pouvais aller voir ailleurs, a déclaré Julian Pollersbeck à Transfermarkt. Malheureusement, je me suis blessé en août et un transfert estival est donc tombé à l’eau." Touché au genou, Julian Pollersbeck a dû se faire opérer et est resté sur le flanc pendant quatre mois.

Le portier allemand a fait son retour à l’entraînement il y a quelques jours mais à l’écouter, son avenir ne se situerait plus vraiment entre Rhône et Saône. En fin de contrat en juin 2024, l’ancien international espoir allemand veut jouer et sait que ce ne sera pas possible à Lyon où il devrait être passé du statut de numéro 2 à celui de numéro 4. "Ma priorité absolue est de jouer à nouveau régulièrement et d'être le numéro un. Je veux bien sûr être dans les cages chaque semaine, ce dont le club est conscient. Comme Lopes est clairement le numéro un, il faut voir comment les prochaines semaines vont se dérouler." Complètement rétabli, le portier de 28 ans veut désormais retrouver le plaisir du jeu.