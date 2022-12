OL - Mercato : la situation de Tetê intrigue en Premier League

Relégué sur le banc depuis l’arrivée de Laurent Blanc et le changement de système, Tetê reste un joueur courtisé. Sa situation de remplaçant aurait mis la puce à l’oreille à quatre clubs anglais.

Le passage sur le banc ne devait être que temporaire face à l’urgence de Laurent Blanc de prendre le maximum de points avant la trêve mais il semblerait qu’elle va durer encore un peu. En choisissant de miser sur le 4-4-2, l’entraîneur de l’OL a réduit les possibilités offensives pour un joueur comme Tetê. Ailier pur, il a été testé comme second attaquant durant les cinq matchs de préparation et on ne peut pas dire que le rendu a été une réussite.

Tetê prêté jusqu'en juin

Ayant vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil, Tetê prend son mal en patience mais la situation du joueur n’est pas passée inaperçue. Prêté jusqu’à la fin de la saison par le Shakhtar Donetsk, le Brésilien a un avenir toujours plus incertain depuis que le club ukrainien a décidé de saisir le TAS et porter plainte contre la FIFA. En attendant, le média 90min croit savoir que West Ham, Tottenham, Newcastle et Arsenal aurait sondé diverses sources pour connaitre la situation de Tetê à l’OL avec Laurent Blanc…