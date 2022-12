L’OL féminin meilleur club européen selon l’indice UEFA

A l’aube d’une nouvelle année, l’UEFA a rendu son classement des meilleurs clubs féminin en Europe. A la différence d’autres récompenses, l’OL arrive en tête devant le FC Barcelone.

La concurrence se renforce et se rapproche, l’OL en est bien conscient. Sonia Bompastor n’est jamais la dernière à le dire et ce n’est pas le classement à l’indice UEFA qui va lui faire penser le contraire. L’instance européenne a dévoilé le classement (Top 10) des meilleures équipes féminines en Europe comme peut le faire la FIFA avec les sélections. En cette fin d’année 2022, les Fenottes sont toujours considérées comme les références avec un coefficient de 115,96.

Néanmoins, le danger se rapproche encore et toujours avec le FC Barcelone qui arrive deuxième et pointe à un peu plus d’un point de l’OL. Avec un coefficient de 95,966, le PSG ferme ce podium mais les choses pourraient bouger d’ici quelques temps. En effet, ce classement UEFA est calculé sur les performances des clubs en Ligue des champions lors de cinq dernières années. Avec des clubs anglais toujours plus en progression, le fauteuil de l’OL pourrait bien vaciller si rien n’est fait en France.